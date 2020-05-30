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Шрёдер заявил, что объединение Германии без России было бы невозможно

Бывший федеральный канцлер Германии также подчеркнул, что граждане Германии имеют все основания быть благодарными России за то, что между странами сегодня существуют нормальные отношения

БЕРЛИН, 30 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) заявил, что граждане Германии имеют все основания быть благодарными России за то, что между странами сегодня существуют нормальные отношения, и за вклад в объединение ФРГ. Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью ТАСС.

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"Я считаю, что именно немцы имеют все причины быть благодарными за то, что между Россией и Германией существуют нормальные отношения, и быть благодарными также за российский вклад в объединение Германии. Без России оно было бы невозможно, это нужно просто признать", - сказал экс-канцлер.

"Мы никогда не должны забывать, что нацисты сначала пришли в Россию и что почти 30 млн человек погибли в этой войне, которую развязали немцы. Это также означает особую ответственность за поддержание добрых германо-российских отношений", - подчеркнул Шрёдер.

"И что интересно и очень необычно, это то, что, несмотря на страдания, которые причинила Германия, не так сложно было снова вернуться к добрым отношениям. Это действительно должно быть связано с готовностью русских людей простить - не забыть, но простить", - считает он.

"Интересен один случай из моей жизни: я был тогда председателем Союза молодых социалистов ("Юзос", Jusos, молодежная организация Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - прим. ТАСС), это была середина 1970-х годов, - рассказал экс-канцлер. - По приглашению руководства тогдашнего комсомола я был в Москве, и мы поехали дальше, например, в Запорожье".

"Где-то там была плотина, и человек из администрации, который водил меня на выставку, посвященную Великой Отечественной войне, рассказывал, что его сын погиб при попытке не допустить подрыва плотины, - продолжал Шрёдер. - Это был уже пожилой мужчина, он сказал мне, что не испытывает злобы по отношению к Германии, поскольку мы с Вилли Брандтом (председатель СДПГ, в 1969-1974 гг. - федеральный канцлер ФРГ - прим. ТАСС) - и он вспомнил тут Вилли Брандта! - доказали, что есть и другая Германия". "И он имел в виду и цитировал Вилли Брандта, а не Эриха Хонеккера (бывшего генерального секретаря Социалистической единой партии Германии и лидера ГДР - прим. ТАСС)", - заметил Шрёдер.

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