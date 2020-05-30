Шрёдер заявил, что объединение Германии без России было бы невозможно

БЕРЛИН, 30 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) заявил, что граждане Германии имеют все основания быть благодарными России за то, что между странами сегодня существуют нормальные отношения, и за вклад в объединение ФРГ. Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью ТАСС.

"Я считаю, что именно немцы имеют все причины быть благодарными за то, что между Россией и Германией существуют нормальные отношения, и быть благодарными также за российский вклад в объединение Германии. Без России оно было бы невозможно, это нужно просто признать", - сказал экс-канцлер.

"Мы никогда не должны забывать, что нацисты сначала пришли в Россию и что почти 30 млн человек погибли в этой войне, которую развязали немцы. Это также означает особую ответственность за поддержание добрых германо-российских отношений", - подчеркнул Шрёдер.

"И что интересно и очень необычно, это то, что, несмотря на страдания, которые причинила Германия, не так сложно было снова вернуться к добрым отношениям. Это действительно должно быть связано с готовностью русских людей простить - не забыть, но простить", - считает он.

"Интересен один случай из моей жизни: я был тогда председателем Союза молодых социалистов ("Юзос", Jusos, молодежная организация Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - прим. ТАСС), это была середина 1970-х годов, - рассказал экс-канцлер. - По приглашению руководства тогдашнего комсомола я был в Москве, и мы поехали дальше, например, в Запорожье".

"Где-то там была плотина, и человек из администрации, который водил меня на выставку, посвященную Великой Отечественной войне, рассказывал, что его сын погиб при попытке не допустить подрыва плотины, - продолжал Шрёдер. - Это был уже пожилой мужчина, он сказал мне, что не испытывает злобы по отношению к Германии, поскольку мы с Вилли Брандтом (председатель СДПГ, в 1969-1974 гг. - федеральный канцлер ФРГ - прим. ТАСС) - и он вспомнил тут Вилли Брандта! - доказали, что есть и другая Германия". "И он имел в виду и цитировал Вилли Брандта, а не Эриха Хонеккера (бывшего генерального секретаря Социалистической единой партии Германии и лидера ГДР - прим. ТАСС)", - заметил Шрёдер.