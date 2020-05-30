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СМИ: в Японии из-за коронавируса отложили расследование аварии на АЭС "Фукусима-1"

Расследование ведется в разных форматах с 2011 года

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Власти Японии были вынуждены отложить расследование обстоятельств аварии на АЭС "Фукусима-1" из-за распространения в стране нового коронавируса. Об этом в субботу сообщает агентство Kyodo.

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Комиссия по ядерному регулированию Японии ведет это расследование в разных форматах с 2011 года, когда электростанция получила повреждения в результате землетрясения и цунами. Однако после объявления 16 апреля текущего года в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС) было решено не направлять следователей на территорию АЭС, чтобы предотвратить возможное заражение уже находящихся там ликвидаторов.

По информации Kyodo, из соображений безопасности комиссия не планирует в ближайшее время возобновлять расследование, несмотря на прекращение действия ЧС в Японии 25 мая. На решение повлиял и тот факт, что защитные костюмы специалистов не предназначены для работы в условиях летней жары. Как сообщает Kyodo, в итоге отправка следователей может быть перенесена на осень.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда удар цунами вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции. В результате в реакторах трех энергоблоков ядерное топливо расплавилось и прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили и четвертый энергоблок. Произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. К настоящему времени они в значительной мере дезактивированы. Полный демонтаж АЭС будет закончен в 2040-х годах.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,5 тыс., умерли более 900 человек. Свыше 14,6 тыс. человек выздоровели.

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