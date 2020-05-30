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В Иране заявили о возможности ответных меры после новых ограничений от США в атомной сфере

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отметил, в стране будут внимательно следить за техническими и политическими последствиями этого шага

ТЕГЕРАН, 30 мая. /ТАСС/. Тегеран может принять ответные меры после решения США об отмене санкционных исключений в отношении иранской ядерной программы. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Если это негативно повлияет на права Ирана в ядерной сфере <...> то мы примем необходимые практические и правовые меры", - цитирует его пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. Мусави добавил, что "Иран будет внимательно следить за техническими и политическими последствиями этого шага".

По его словам, "последние действия США явно нарушают резолюцию 2231 Совета Безопасности (резолюция, одобряющая ядерную сделку с Ираном - прим. ТАСС) и устав ООН".

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в среду, что Вашингтон принял решение прекратить временные исключения из режима санкций, которые позволяют Тегерану получать от стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий помощь в области мирного освоения атома.

При этом США продлевают еще на 90 дней исключение из-под санкций, касающееся международной помощи, оказываемой атомной электростанции "Бушер".

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