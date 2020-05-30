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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

CNN: сотрудника федеральной службы охраны США застрелили в ходе протестов в Окленде

По данным телеканала, в городе на протестные акции вышли более 7,5 тыс. человек
Описание
© REUTERS/Stephen Lam

ТАСС, 30 мая. Работник федеральной службы охраны США умер от огнестрельного ранения, полученного в ночь на субботу в городе Окленд (штат Калифорния) в ходе протестов возмущенных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе. Об этом в субботу со ссылкой на представителя полиции города сообщила телекомпания CNN.

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Как заявили в полиции, огнестрельные ранения получили два сотрудника правоохранительных органов, один из которых позже умер.

По данным CNN, в Окленде на протестные акции вышли более 7,5 тыс. человек.

Массовые протесты и беспорядки в городах США начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - придавил ему коленом шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого мужчина умер в больнице.

Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одному из них в пятницу предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. В Миннеаполисе вводится комендантский час.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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