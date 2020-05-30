Руководство ЕС призвало США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ

БРЮССЕЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Евросоюз призывает власти США пересмотреть решение о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в совместном заявлении председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в субботу в Брюсселе.

"Перед лицом этой глобальной угрозы (пандемии коронавируса - прим. ТАСС) настало время для расширения сотрудничества и выработки общих решений. Необходимо избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы настоятельно призываем США пересмотреть свое объявленное решение", - отмечается в нем.

В документе говорится, что "ВОЗ должна и впредь иметь возможность возглавлять международные усилия по борьбе с пандемиями, как нынешними, так и будущими". "Для этого необходимо участие и поддержка всех сторон, и это очень важно, - подчеркивается в нем. - Евросоюз продолжает оказывать поддержку ВОЗ в этом отношении и уже предоставил дополнительное финансирование".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. 18 мая американский лидер опубликовал в своем Twitter письмо, которое направил гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. В документе отмечалось, что США готовы дать организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. В письме, в частности, указывалось, что ВОЗ следует дистанцироваться от властей Китая. Вашингтон заявлял, что в противном случае прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство в организации.