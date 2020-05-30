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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Трамп похвалил работу сотрудников спецслужб во время протестов у Белого дома

По мнению американского лидера, сотрудники спецслужб позволяли протестующим "кричать и ругаться столько, сколько они захотят", однако, когда кто-то "переступал черту, они быстро набрасывались на него"

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу высоко оценил работу сотрудников американских спецслужб во время акции протеста, прошедшей в пятницу вечером у Белого дома в связи с ситуацией вокруг смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота).

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"Отличная работа [была продемонстрирована] вчера вечером Секретной службой США у Белого дома. Они были не только в полной мере профессиональны, но также невозмутимы", - написал Трамп у себя в Twitter. По его мнению, сотрудники спецслужб позволяли протестующим "кричать и ругаться столько, сколько они захотят", однако, когда кто-то "переступал черту, они быстро набрасывались на него".

Американский президент подчеркнул, что лично наблюдал за происходящим из Белого дома и чувствовал себя при этом в полной безопасности. "Я был внутри [Белого дома], наблюдал за каждым движением и не мог чувствовать себя в большей безопасности", - написал глава вашингтонской администрации.

Теги
СШАТрамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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