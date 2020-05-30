Помпео раскритиковал КНР из-за Гонконга, пообещав защитить США от "тирании" Пекина

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу в очередной раз раскритиковал Пекин за ситуацию с Гонконгом, пообещав, что Вашингтон "защитит себя от тирании" Коммунистической партии Китая (КПК).

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"Коммунистическая партия Китая разрушает то, что отличало Гонконг от остального Китая. В результате президент [США Дональд Трамп] больше не верит, что [было бы] оправданным относиться к Гонконгу так же, как и раньше. США защитят себя от тирании КПК", - утверждает глава американского внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

Ранее Вашингтон подверг критике принятие Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) резолюции о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге. Власти США восприняли это как нарушение автономного статуса этой территории и обещали ответить санкциями. В пятницу Трамп сообщил, что в связи с действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался Гонконг.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее заявил, что правительство КНР примет против США все необходимые контрмеры, если американская сторона продолжит вмешиваться во внутренние дела Китая и его специального административного района.