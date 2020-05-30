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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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Нацгвардия Миннесоты начала полную мобилизацию впервые со времен Второй мировой войны

Число бойцов, задействованных в установлении порядка, может достигнуть 2,5 тыс., сообщил глава Нацгвардии США в штате Джон Дженсен

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Губернатор Миннесоты Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии США на территории штата для установления порядка на фоне не утихающих протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.

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Соответствующее заявление сделал в субботу на транслировавшемся телекомпанией CNN брифинге глава Нацгвардии США в штате Миннесота генерал-майор Джон Дженсен.

"Вчера мы начали мобилизацию дополнительных сил", - указал Дженсен, отметив, что к полудню (20:00 мск) число бойцов Нацгвардии, задействованных в установлении порядка, может достигнуть 2,5 тыс. "Однако этого [оказалось] недостаточно, - подчеркнул глава Нацгвардии Миннесоты. - Губернатор только что издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии впервые со времен Второй мировой войны".

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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