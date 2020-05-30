Губернатор Кентукки задействовал Нацгвардию США для урегулирования протестов в Луисвилле

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир распорядился задействовать Национальную гвардию США в урегулировании беспорядков, вспыхнувших после гибели в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующее заявление Бешир опубликовал в субботу в своем Twitter.

По словам губернатора, минувшей ночью группы людей, преимущественно не являющиеся жителями Кентукки, прибывали в крупнейший город штата Луисвилл, чтобы "сеять насилие". "В связи с этим я сегодня принимаю меры по обеспечению общей безопасности и задействую Национальную гвардию для поддержания порядка в Луисвилле", - указал губернатор Кентукки.

В ходе акций протеста, перерастающих в беспорядки, в Луисвилле семь человек получили огнестрельные ранения. Ранее в субботу губернатор Миннесоты Тим Уолз издал указ о полной мобилизации Нацгвардии в штате впервые со времен Второй мировой войны.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре афроамериканец умер в больнице.

Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.