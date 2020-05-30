Украина приняла решение провести совместные с США учения Sea Breeze-2020 только на море

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Украина приняла решение провести международные учения Sea Breeze-2020, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, однако они пройдут исключительно на море с применением авиации. Об этом в субботу сообщила пресс-служба командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

"В этом году в целях соблюдения мер безопасности учения будут проходить исключительно в морской фазе с привлечением авиации, соответственно, основное внимание будет уделено отработке безопасности операций на море, среди которых противолодочная, противокатерная, противовоздушная оборона", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в Sea Breeze-2020 примут участие около 10 стран, а "одной из особенностей будет привлечение к обучению кораблей постоянной группы НАТО". Командование ВМС сообщило, что в субботу в Одессе в ходе заключительной части по планированию учений был окончательно согласован проект их проведения.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал одобренный Верховной радой законопроект о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию страны для участия в учениях в 2020 году. Согласно документу, на Украине в текущем году планируется провести украинско-американские учения Rapid Trident-2020 и Sea Breeze-2020, украинско-молдавские маневры "Юг-2020", украинско-румынские учения Riverain-2020 и украинско-британские Warrior Watcher-2020.

В начале апреля власти Украины отложили на неопределенный срок все международные военные учения из-за ситуации с распространением коронавируса.