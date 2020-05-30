{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Трамп заявил, что военных могут направить в Миннеаполис "очень быстро"

Президент США отметил, что это сделают, если от местных властей поступит соответствующий запрос

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Военные могут быть направлены в Миннеаполис в связи с протестами "очень быстро", если от местных властей поступит соответствующий запрос. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в субботу перед вылетом в штат Флорида.

На эту тему
Беспорядки в Миннесоте. Главное

"Они [местные власти] должны быть жесткими, они должны быть умными. <...> Наши военные готовы. <...> Военные могут быть на месте очень быстро, если они вдруг захотят [помощи] наших военных", - сказал глава вашингтонской администрации.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон распорядился привести в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис, где идут протесты возмущенных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.

Теги
СШАТрамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Секретная служба США сообщила о задержании шести протестующих у Белого дома
Некоторые из протестующих бросали в сторону правоохранителей кирпичи, камни, бутылки и петарды
Читать полностью