Трамп заявил, что военных могут направить в Миннеаполис "очень быстро"

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Военные могут быть направлены в Миннеаполис в связи с протестами "очень быстро", если от местных властей поступит соответствующий запрос. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в субботу перед вылетом в штат Флорида.

"Они [местные власти] должны быть жесткими, они должны быть умными. <...> Наши военные готовы. <...> Военные могут быть на месте очень быстро, если они вдруг захотят [помощи] наших военных", - сказал глава вашингтонской администрации.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон распорядился привести в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис, где идут протесты возмущенных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.