Власти США считают нападения на правоохранителей во время протестов внутренним терроризмом

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Власти США расценивают нападения на сотрудников правоохранительных органов во время протестных акций как "акты внутреннего терроризма". Об этом и.о. заместителя министра внутренней безопасности США Кен Кучинелли заявил в субботу на пресс-конференции, посвященной гибели сотрудника федеральной службы охраны США во время протестов в Окленде (штат Калифорния).

"Когда кто-то берет на прицел сотрудника полиции или полицейский участок, намереваясь причинить вред или запугать, то это является актом внутреннего терроризма", - сказал Кучинелли.

Как ранее сообщил телеканал Си-эн-эн, работник федеральной службы охраны США был застрелен в ночь на субботу в городе Окленд во время протестов возмущенных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако стражи порядка, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.

В Миннеаполисе введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Миннесоты привлек к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии США.