В Торонто проходит многотысячная акция протеста в связи со смертью афроамериканца в США

ОТТАВА, 31 мая. /ТАСС/. Несколько тысяч человек принимают участие в антирасистском шествии, которое проходит в центре Торонто в связи со смертью афроамериканца в США при задержании его полицией.

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Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

По его данным, акция проходит спокойно. Участники держат в руках плакаты с надписями: "Нет правосудия, нет мира", "Упразднить полицию", "Больше ни одной жизни чернокожего". Безопасность шествия обеспечивает значительное число сотрудников правопорядка.