CNN: полиция Лос-Анджелеса применила резиновые пули для разгона протестующих

ТАСС, 31 мая. Сотрудники полиции Лос-Анджелеса (штат Калифорния) применили дубинки и резиновые пули для разгона протестующих, возмущенных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN.

По его данным, участники протестов бросали различные предметы в сотрудников правоохранительных органов. Судя по кадрам, которые публикует телеканал, горит один из полицейских автомобилей.

Ранее CNN информировал о задержании от 400 до 500 человек во время беспорядков в Лос-Анджелесе.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу.