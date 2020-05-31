Власти полутора десятков американских городов ввели комендантский час на фоне протестов

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) наряду с руководством еще около полутора десятков американских городов ввели к вечеру субботы комендантский час из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом в субботу заявил мэр города Эрик Гарсетти у себя в Twitter .

"Мы всегда будем охранять свободу слова и право жителей Лос-Анджелеса не испытывать страх насилия и вандализма. Чтобы усилить безопасность демонстрантов, сотрудников правоохранительных органов и всех жителей Лос-Анджелеса, мы вводим комендантский час с 20:00 (воскресенье, 03:00 мск) до 05:00 воскресенья (12:00 мск)", - указал градоначальник.

Ранее ограничения на передвижение населения в ночное время суток ввели власти еще около полутора десятков американских городов. В их числе Миннеаполис и соседний с ним Сент-Пол, Денвер (штат Колорадо), Цинциннати (штат Огайо), Милуоки (штат Висконсин), Портленд (штат Орегон), Филадельфия и Питтсбург (штат Пенсильвания), Атланта (штат Джорджия), Сиэтл (штат Вашингтон), Колумбус и Кливленд (штат Огайо). Власти штатов Миннесота, Джорджия, Огайо, Колорадо, Висконсин, Кентукки, Юта, а также столичного округа Колумбия мобилизовали бойцов Национальной гвардии США для установления порядка на улицах.