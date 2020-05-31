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Губернатор Миннесоты ожидает роста случаев заражения коронавирусом из-за протестов

Тим Уолз также отметил, что в тюрьмах штата достаточно мест для того, чтобы принять всех задержанных в ходе протестных акций

ТАСС, 31 мая. Губернатор штата Миннесота Тим Уолз в субботу заявил, что ожидает резкого роста числа заразившихся коронавирусом нового типа в связи с продолжающимися протестами, вспыхнувшими из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе.

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"Я глубоко обеспокоен тем, что ситуация [протесты] распространяется с очень большой скоростью, - приводит слова губернатора телекомпания CNN. - Нас ожидает резкий скачок [случаев вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19".

Уолз также добавил, что в тюрьмах штата достаточно мест для того, чтобы принять всех задержанных в ходе протестных акций.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типаБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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