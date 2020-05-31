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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Полицейские в Вашингтоне стреляют в протестующих шариками со слезоточивым веществом

В акции протеста принимают участие сотни человек

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в субботу начали обстреливать протестующих у Белого дома так называемыми перечными шариками, содержащими слезоточивое вещество. Один из таких шариков попал в корреспондента ТАСС, он отделался небольшим синяком.

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Сотрудник полиции не знал, что перед ним представитель прессы.

В акции протеста, спровоцированной гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, принимают участие сотни человек. Демонстранты забрасывают полицейских пластиковыми бутылками - пустыми, с водой, иногда с камнями. Несколько раз в сторону правоохранителей летели петарды. Демонстранты скандируют имя Флойда и выражают недовольство поведением полиции по отношению к чернокожим.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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