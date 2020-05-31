Полицейские в Вашингтоне стреляют в протестующих шариками со слезоточивым веществом

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в субботу начали обстреливать протестующих у Белого дома так называемыми перечными шариками, содержащими слезоточивое вещество. Один из таких шариков попал в корреспондента ТАСС, он отделался небольшим синяком.

Сотрудник полиции не знал, что перед ним представитель прессы.

В акции протеста, спровоцированной гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, принимают участие сотни человек. Демонстранты забрасывают полицейских пластиковыми бутылками - пустыми, с водой, иногда с камнями. Несколько раз в сторону правоохранителей летели петарды. Демонстранты скандируют имя Флойда и выражают недовольство поведением полиции по отношению к чернокожим.