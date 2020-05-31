Bloomberg: власти США продают имущество в престижном районе Гонконга

ТАСС, 31 мая. Правительство США продает имущество в одном из престижных районов Гонконга на фоне нарастающей напряженности между Вашингтоном и Пекином из-за разработки законопроекта о национальной безопасности в этом специальном административном районе КНР. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на электронное письмо представителя Госдепартамента.

Агентство отмечает, что имущество Соединенных Штатов - земля и несколько особняков в районе Шусон Хилл на юге островной части Гонконга - оценивается в $1,3 млрд. "Отдел Госдепартамента по эксплуатации зданий за рубежом постоянно проводит оценку зарубежной недвижимости Госдепа в рамках мировой программы по реинвестированию", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства в письме Bloomberg.

Госдеп приобрел указанное имущество в Гонконге в 1948 году, добавляет агентство.

Ранее Вашингтон подверг критике принятие Всекитайским собранием народных представителей (высший законодательный орган КНР) резолюции о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге. Власти США восприняли это как нарушение автономного статуса этой территории и обещали ответить санкциями. В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что в связи с действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался Гонконг.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее заявил, что правительство КНР примет против США все необходимые контрмеры, если американская сторона продолжит вмешиваться во внутренние дела Китая и его специального административного района.