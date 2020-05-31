Беспорядки из-за смерти афроамериканца в США охватили несколько штатов

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Протесты, вспыхнувшие в начале этой недели в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, распространились к вечеру субботы на несколько десятков крупных американских городов, перерастая в беспорядки. Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, обращаясь к ним всеми возможными способами, вводя комендантский час и привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США. Возмущенные граждане в ответ требуют воцарения правосудия. В магазинах орудуют мародеры, СМИ сообщают о первых жертвах протестов, в том числе среди представителей правоохранительных органов. По всей стране задержаны почти 1,5 тыс. человек. Первые жертвы Утро субботы в США началось с новостей о том, что работник федеральной службы охраны США умер от огнестрельного ранения, полученного ночью в американском городе Окленде (штат Калифорния). Как сообщил представитель полиции города, ранены были два сотрудника правоохранительных органов, один из которых позже умер. И. о. заместителя министра внутренней безопасности США Кен Кучинелли позднее отметил, что власти будут расценивать как "акты внутреннего терроризма" нападения на сотрудников правоохранительных органов во время протестных акций.

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В Детройте (штат Мичиган) 19-летний юноша погиб после того, как неизвестный открыл стрельбу по толпе протестующих из своего автомобиля. В Индианаполисе (штат Индиана) по меньшей мере один человек погиб, еще трое получили огнестрельные ранения. В разных городах происходили случаи наезда автомобилей на толпы протестующих, пострадавшие есть как в числе демонстрантов, так и среди полицейских. Появляются сообщения о пострадавших среди журналистов. По оценкам агентства Associated Press, к вечеру субботы в разных американских городах полицией задержаны по меньшей мере 1,3 тыс. человек. Власти пытаются усмирить протестующих Губернатор Миннесоты, откуда распространились протесты, в субботу утром распорядился впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать в штате силы Национальной гвардии. Впоследствии его примеру последовали руководители и других американских городов и штатов. К вечеру бойцы Национальной гвардии были полностью или частично мобилизованы в Миннесоте, Калифорнии, Джорджии, Огайо, Колорадо, Висконсине, Кентукки, Юте, Техасе, а также в столичном округе Колумбия.

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С приближением темноты местные власти начали повсеместно вводить ограничения на передвижение населения в ночное время суток. Комендантский час к вечеру субботы был введен более чем в двух с половиной десятках в том числе довольно крупных американских городов. Полицейские при разгоне протестующих используют слезоточивый газ и резиновые пули. Министерство обороны США распорядилось повысить уровень готовности нескольких воинских подразделений на случай их отправки в Миннесоту. В магазинах бесчинствуют мародеры Внимание СМИ то и дело обращается к тем, кто вместо участия в мирных акциях с плакатами и транспарантами предпочитает "поживиться", грабя магазины. Если в начале протестов мародеры сметали с полок продукты и бытовые товары в крупных супермаркетах, то к выходным многие из них переключились на более ценную "добычу". Американские телеканалы демонстрируют кадры, на которых преимущественно молодежь опустошает магазины электроники, спортивного инвентаря, а также одежды, обуви и аксессуаров именитых марок. Мародеров не опознать - на их лицах медицинские маски и банданы, ношение которых в условиях пандемии нового коронавируса никто не отменял. К порядку с телеэкранов население призывают представители властей и общественные лидеры, зачастую темнокожие. Все они стараются донести основную мысль - мирные демонстрации с требованием правосудия понятны и даже приветствуются, но беспорядки, граничащие с насилием, лишь оскверняют память Флойда. Трамп призывает население успокоиться Президент США Дональд Трамп выступил с речью после успешного, первого за девять лет запуска к Международной космической станции американского пилотируемого космического корабля. Вместо того чтобы полностью посвятить выступление успехам США в космической отрасли, американский лидер уделил внушительную его часть протестам в стране.

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