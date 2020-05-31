{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Полицейские эвакуированы из участка в Фергюсоне, где в 2014 году прошли массовые протесты

В городе введен комендантский час из-за беспорядков

ТАСС, 31 мая. Некоторые сотрудники департамента полиции города Фергюсон (штат Миссури) были эвакуированы из здания на фоне протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота), здание участка сильно повреждено. Об этом в воскресенье со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов округа Сент-Луис, в котором расположен город, сообщил телеканал CNN. Фергюсон стал очагом многочисленных протестов, прошедших летом 2014 года после гибели темнокожего подростка летом 2014 года от рук офицера полиции.

На эту тему
Беспорядки в Миннесоте. Главное

По данным CNN, весь неоперативный персонал был эвакуирован из здания. Представители полиции Сент-Луиса заявили, что оказывают помощи коллегам в Фергюсоне, где в ходе акции протеста в офицеров бросали фейерверки, кирпичи, камни и бутылки.

Отмечается, что мэр ввел в городе комендантский час.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Протесты в Фергюсоне

11 августа 2014 года в Фергюсоне прошли многотысячные акции протеста против действий полиции, в результате чего вспыхнули беспорядки. Митинги начались после того, как 9 августа белым полицейским Дарреном Уилсоном был застрелен 18-летний чернокожий Майкл Браун. Полицейский утверждал, что действовал в целях самообороны. По словам очевидцев, Браун не был вооружен: в тот момент, когда Уилсон открыл огонь, он стоял с поднятыми руками.

Многие в США посчитали произошедшее убийством на расовой почве. При разгоне митингов полиция действовала крайне жестко, используя резиновые пули и слезоточивый газ. В дальнейшем в течение нескольких месяцев в городе регулярно проходили многотысячные манифестации с требованием отдать Уилсона под суд. Имели место случаи вандализма и применения демонстрантами огнестрельного оружия и бутылок с зажигательной смесью. С новой силой беспорядки вспыхнули 24 ноября, когда было объявлено, что Уилсон не будет привлечен к суду за недостаточностью доказательств. Полиция вновь применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Было арестовано более 80 человек, в город ввели силы Национальной гвардии. Масштабные демонстрации проходили также в Чикаго, Филадельфии, Атланте, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и других городах. Волна протестов охватила в общей сложности 37 из 50 штатов.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
В Иране заявили, что политика в отношении США заключается в мести за убийство Сулеймани
По словам председателя Меджлиса Ирана Мохаммада Багера Галибафа, это дело должно завершиться полным изгнанием армии США из региона
Читать полностью