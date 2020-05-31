Полицейские эвакуированы из участка в Фергюсоне, где в 2014 году прошли массовые протесты

ТАСС, 31 мая. Некоторые сотрудники департамента полиции города Фергюсон (штат Миссури) были эвакуированы из здания на фоне протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота), здание участка сильно повреждено. Об этом в воскресенье со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов округа Сент-Луис, в котором расположен город, сообщил телеканал CNN . Фергюсон стал очагом многочисленных протестов, прошедших летом 2014 года после гибели темнокожего подростка летом 2014 года от рук офицера полиции.

По данным CNN, весь неоперативный персонал был эвакуирован из здания. Представители полиции Сент-Луиса заявили, что оказывают помощи коллегам в Фергюсоне, где в ходе акции протеста в офицеров бросали фейерверки, кирпичи, камни и бутылки.

Отмечается, что мэр ввел в городе комендантский час.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Протесты в Фергюсоне

11 августа 2014 года в Фергюсоне прошли многотысячные акции протеста против действий полиции, в результате чего вспыхнули беспорядки. Митинги начались после того, как 9 августа белым полицейским Дарреном Уилсоном был застрелен 18-летний чернокожий Майкл Браун. Полицейский утверждал, что действовал в целях самообороны. По словам очевидцев, Браун не был вооружен: в тот момент, когда Уилсон открыл огонь, он стоял с поднятыми руками.

Многие в США посчитали произошедшее убийством на расовой почве. При разгоне митингов полиция действовала крайне жестко, используя резиновые пули и слезоточивый газ. В дальнейшем в течение нескольких месяцев в городе регулярно проходили многотысячные манифестации с требованием отдать Уилсона под суд. Имели место случаи вандализма и применения демонстрантами огнестрельного оружия и бутылок с зажигательной смесью. С новой силой беспорядки вспыхнули 24 ноября, когда было объявлено, что Уилсон не будет привлечен к суду за недостаточностью доказательств. Полиция вновь применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Было арестовано более 80 человек, в город ввели силы Национальной гвардии. Масштабные демонстрации проходили также в Чикаго, Филадельфии, Атланте, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и других городах. Волна протестов охватила в общей сложности 37 из 50 штатов.