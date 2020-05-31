В центре Кишинева прошла протестная акция, несмотря на карантин

КИШИНЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Около двух сотен участников приднестровского конфликта провели в воскресенье митинг протеста перед парламентом Молдавии, несмотря на запрет на массовые мероприятия в связи с действующим из-за пандемии чрезвычайным положением в здравоохранении.

Демонстранты попытались прорваться через оцепившие здание кордоны полиции, из-за чего произошла небольшая потасовка, было временно заблокировано движение по главному проспекту столицы. После столкновений полицейские взяли под охрану задние парламента и администрации президента, а участники акции установили грузовики с звукоусилительной аппаратурой на тротуаре у парламента, где провели митинг, который закончился мирно.

Выступавшие, прежде всего, требовали предоставить льготы участникам конфликта на Днестре, но также выдвинули и политические требования - отставки президента и правительства, роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов. Организаторы заявили, что если их требования не будут выполнены, то в августе они организуют в Кишиневе более массовую акцию протеста. Представители полиции сообщили, что организаторы акции будут привлечены к административной ответственности за нарушение карантинных мер - многие ее участники были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

В Молдавии зафиксировано около 8 тыс. заразившихся коронавирусом, из которых более половины - 4 455 - вылечились, 291 умер. Для предотвращения распространения инфекции власти ввели режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, однако уже с середины мая введенные ранее ограничения постепенно снимают.