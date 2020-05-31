И.о. президента Боливии уволила министра за расистские высказывания

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мая. /ТАСС/. И. о. президента Боливии Жанин Аньес отправила в отставку министра горнорудной и металлургической промышленности Фернандо Васкеса, назначенного на должность меньше месяца назад, за расистские высказывания.

"Как президент я приняла решение об отставке министра Васкеса за его расистские высказывания", - написала она в Twitter в субботу вечером.

По словам Аньес, ее правительство "не будет мириться ни с коррупцией, ни с дискриминацией любого рода".

В пятницу Васкес, возглавивший ведомство 8 мая, в интервью радиостанции "Фидес Потоси" сказал, что "не отвечает требованиям" для того, чтобы быть членом партии "Движение к социализму", лидером которой является первый в Боливии президент, представляющий коренное индейское население - Эво Моралес, подавший в отставку в ноябре прошлого года на фоне протестов. "У меня зеленые глаза, прямые волосы, я белый. Не хочу никого дискриминировать, но из-за этого я несовместим с остальными членами "Движения к социализму", - сказал он. Васкес впоследствии попросил прощения и сказал, что его слова были иронией.

Боливия - многонациональное государства. Официальным статусом в республике, помимо испанского, обладают 36 языков индейских народов.