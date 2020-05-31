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Reuters: еврокомиссар по торговле Хоган намерен возглавить ВТО

Полномочия нынешнего генерального директора ВТО Роберту Карвалью ди Азеведу заканчиваются в августе этого года

БРЮССЕЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Еврокомиссар по торговле ирландец Фил Хоган намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

"Еврокомиссар по торговле намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост нового генерального директора ВТО", - сообщило агентство.

Полномочия нынешнего генерального директора ВТО Роберту Карвалью ди Азеведу заканчиваются в августе этого года.

Фил Хоган работает в Европейской комиссии уже второй срок - в предыдущем составе Еврокомиссии под руководством Жозе Мануэла Баррозу с 2014 по 2019 год он занимался вопросами сельского хозяйства, а в ЕК под руководством фон дер Ляйен получил мандат еврокомиссара по торговле. В случае его избрания на пост главы ВТО Ирландии предстоит представить нового кандидата в Еврокомиссию.

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