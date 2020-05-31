Times: британское Минобороны может недополучить $5 млрд из-за коронавируса

По данным издания, министр обороны страны Бен Уоллес потребовал у министерства финансов заверений в том, что бюджет его ведомства, который в 2020/2021 году должен составить £41,5 млрд ($51,2 млрд), не будет урезан. Однако пока в Минфине, где в 2020 году ожидают значительного сокращения ВВП из-за пандемии, подобных гарантий не дают. Великобритания последовательно выполняет свои обязательства перед НАТО по выделению на нужды обороны не менее 2% от своего ВВП. Как Уоллес отметил в парламенте на этой неделе, привязка оборонного бюджета к ВВП создает для ведомства серьезные проблемы в моменты кризисов, так как многие программы министерства рассчитаны на 20-летние периоды и могут серьезно пострадать из-за недофинансирования.

Источники The Times в британском правительстве указывают, что планы на случай сокращения оборонных трат уже разрабатываются. Так, может быть свернута программа по замене ядерного реактора на борту подводного ракетоносца HMS Vanguard. В результате одна из четырех британских подлодок, несущих на борту баллистические ракеты Trident с ядерными боеголовками, будет разобрана на запчасти для трех остающихся. Их все в начале следующего десятилетия должны сменить новые ракетоносцы класса Dreadnaught.

Согласно майским прогнозам Банка Англии, падение ВВП Соединенного Королевства в 2020 году составит 14%, но в 2021 году этот показатель вырастет на 15%.