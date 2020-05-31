Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов привлечь Нацгвардию, пока не стало поздно

"Поздравляю Национальную гвардию с отличной работой, которую они сделали незамедлительно по прибытии в Миннеаполис. Левые анархисты "Антифа" [движение американских антифашистов], как и многие другие, были быстро остановлены, - отметил Трамп в воскресенье в Twitter. - Это должно было быть сделано мэром [демократом Джейкобом Фрейем] в первую ночь [протестов], и проблем бы не было".

"Другие демократы, возглавляющие штаты и города, должны обратить внимание на то, как были полностью остановлены левые радикальные анархисты в Миннеаполисе прошлой ночью. Нацгвардия проделала отличную работу и должна быть использована в других штатах, пока не стало слишком поздно", - заявил президент США.

В то же время глава государства обвинил "лживые СМИ" в "разжигании ненависти и анархии".

Трамп практически всю неделю критикует мэра-демократа Миннеаполиса за, по его мнению, запоздалое реагирование на ситуацию в городе. Президент даже называл мэра "левым радикалом" и охарактеризовал его как слабого руководителя. Фрей в ответ также подверг критике главу Белого дома.

Части американской Нацгвардии дислоцированы в каждом штате, подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии (сухопутных сил) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например, для ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержания правопорядка. По решению президента США Нацгвардия также может быть использована для поддержки вооруженных сил, в том числе за пределами страны.