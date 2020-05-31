Трамп заявил, что США признают движение "Антифа" террористической организацией

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов намерены внести движение американских антифашистов "Антифа" в список террористических организаций. Об этом президент страны Дональд Трамп сообщил в воскресенье у себя в Twitter.

"США внесут "Антифа" [в список] террористических организаций", - написал он.

Днем ранее Трамп возложил на "Антифа" и другие радикальные левые группировки вину за беспорядки и случаи насилия в ходе протестов, проходящих в последние дни по всей стране в связи с гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

В июле прошлого года Трамп уже заявлял, что в его администрации рассматривается возможность признания движения террористической организацией. "Антифа" в США не является единой централизованной организацией, этот термин используется для обозначения всех антифашистов.

На этой неделе в интернете появилась видеозапись задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Протесты, вспыхнувшие в начале недели в Миннеаполисе, распространились к вечеру субботы на несколько десятков крупных американских городов, перерастая в беспорядки. Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, обращаясь к ним всеми возможными способами, вводя комендантский час и привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, за последние три дня в ходе протестов были задержаны почти 1,7 тыс. человек.