В Белоруссии прошли пикеты сторонников участников борьбы за президентский пост

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Поддерживающие Светлану Тихановскую и других претендентов на участие в предвыборной кампании на пост президента Белоруссии граждане страны провели пикеты в ряде городов республики.

Пришедшие на проходившее в столице мероприятие активисты ставили подписи в поддержу выдвижения Тихановской, а также бывшего руководителя Парка высоких технологий Белоруссии, бывшего помощника президента Валерия Цепкало и экс-председателя правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико кандидатами в президенты страны.

Пикеты также прошли в Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве и других городах. По данным правозащитников, сотрудники милиции задержали по всей стране 20 участвовавших в акциях общественных активистов. Официального подтверждения этих данных пока не было.

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа. 21 мая стартовал сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов в президенты. ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по сбору подписей, один из претендентов заявил об отказе в президентской кампании.