CNN: сотрудникам Белого дома рекомендовали не выходить на работу из-за протестов

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудникам Белого дома рекомендовано не приходить на работу в воскресенье в связи с беспорядками, вызванными ситуацией вокруг смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила телекомпания CNN, в распоряжение которой попала внутренняя записка аппарата официальной резиденции американского лидера.

"В связи с продолжающимися демонстрациями, пожалуйста, не приезжайте сегодня [в воскресенье] в комплекс Белого дома, если это возможно", - говорится в документе, отправленном сотрудникам Белого дома по электронной почте. В нем также отмечается, что на территории резиденции главы государства поддерживается "повышенный уровень безопасности".

Сопровождавшиеся стычками с сотрудниками правоохранительных органов акции протеста последние два дня проходили перед Белым домом. Так, в субботу вечером в столице было увеличено присутствие на улицах стражей порядка, улицы вокруг Белого дома оцеплены. Поначалу акция носила мирный характер, однако к вечеру протестующие начали вести себя более агрессивно - все чаще в полицейских бросали пластиковые бутылки, в основном пустые или с водой, однако некоторые заполняли их мелкими камнями.

Периодически в стражей правопорядка также летели петарды. Полицейские закрывались от летевших в них предметов щитами, однако по мере того как ситуация накалялась, стали в ответ обстреливать протестующих так называемыми перечными шариками, содержащими слезоточивое вещество. Один из таких шариков попал в корреспондент ТАСС, он отделался небольшим синяком. Сотрудник полиции не знал, что перед ним представитель прессы.

На этой неделе в интернете появилась видеозапись задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Протесты, вспыхнувшие в начале недели в Миннеаполисе, распространились к вечеру субботы на несколько десятков крупных американских городов и переросли в беспорядки. Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, обращаясь к ним всеми возможными способами, вводя комендантский час и привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США. По данным агентства Associated Press, за последние три дня в ходе протестов были задержаны почти 1,7 тыс. человек.