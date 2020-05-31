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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Мэр Нью-Йорка после критики начал расследование наезда на протестующих двух машин полиции

Ранее Билл де Блазио заявлял, что действия полицейских были спровоцированы угрозами в их адрес

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио после обрушившейся в его адрес критики распорядился провести расследование инцидента с наездом в субботу двух полицейских автомобилей на толпу протестующих из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN.

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По ее данным, расследованием инцидента займутся главы департамента юстиции Нью-Йорка Джим Джонсон и следственного департамента города Маргарет Гарнетт. Его результаты должны быть представлены мэру "в течение ближайших недель".

Ранее телеканалы продемонстрировали кадры, на которых видно, как протестующие в Нью-Йорке с помощью металлических ограждений перекрыли проезд по центральной части одной из улиц города двум полицейским автомобилям. После этого один из автомобилей медленно объехал заграждение, попав в толпу протестующих и сбив нескольких из них, а второй - на большей скорости протаранил заграждение, повалив некоторых демонстрантов. Телекомпания подчеркивает, что никто из них не погиб и серьезно не пострадал.

На пресс-конференции в субботу вечером де Блазио заявил о том, что действия полицейских были спровоцированы угрозами в их адрес. "Недопустимо, чтобы протестующие окружали полицейские машины и угрожали правоохранителям", - указал он. После этого пользователи социальных сетей подвергли критике первого за почти 20 лет мэра - члена Демократической партии за "оправдание жестокости полицейских" и требовали его немедленной отставки.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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