Полиция обстреливает протестующих у Белого дома шариками со слезоточивым веществом

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Протесты у Белого дома в воскресенье перерастают в беспорядки - демонстранты бросают в полицейских пластиковые бутылки, правоохранители в ответ обстреливают участников акции так называемыми перечными шариками со слезоточивым веществом. Об этом корреспонденты ТАСС сообщают с места событий.

Ранее демонстранты прошли маршем по центру города, скандируя, помимо прочего, имя Джорджа Флойда - афроамериканца, умершего в результате его задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Протестующие призывают к прекращению произвола полиции по отношению к чернокожим и отказу от расовых предрассудков.

Ранее мэр американской столицы Мюриэл Боузер ввела комендантский час с 23:00 воскресенья (06:00 мск понедельника) до 06:00 понедельника (13:00 мск) в связи с беспорядками, вызванными ситуацией вокруг смерти Флойда. Она также задействовала нацгвардию.

На этой неделе в интернете появилась видеозапись задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Протесты, вспыхнувшие в начале недели в Миннеаполисе, распространились к вечеру субботы на несколько десятков крупных американских городов и переросли в беспорядки. Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, обращаясь к ним всеми возможными способами, вводя комендантский час и привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США. По данным агентства Associated Press, за последние три дня в ходе протестов были задержаны почти 1,7 тыс. человек.