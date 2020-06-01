Эксперт: напуганные беспорядками в США избиратели на выборах поддержат Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Массовые беспорядки, которые продолжаются уже несколько дней во многих крупных городах США, вызвали глубокую обеспокоенность у части избирателей, на предстоящих в ноябре президентских выборах они, вероятнее всего, будут склонны поддержать действующего лидера страны Дональда Трампа. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политической географии Рэдфордского университета Грегори Иоффе.

В ряде штатов в последние несколько дней имели место протесты в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда при аресте в Миннеаполисе (штат Миннесота). Во многих американских городах демонстрации перерастали в массовые беспорядки, были случаи мародерства, вандализма. Десятки стражей порядка пострадали, сотни демонстрантов были задержаны.

Как констатировал Иоффе, смерть Флойда стала "не просто трагедией одного человека, но и символом дискриминации" в стране. Профессор отметил, что "в США в любом случае, когда ущемляют меньшинства, традиционно активизируются представители левого крыла" Демократической партии. "Недаром [наиболее вероятный кандидат от демократов на предстоящих выборах президента Джозеф] Байден поторопился получить политический капитал: позвонил семье Джорджа Флойда и выразил соболезнования", - отметил профессор.

Вместе с тем, по его мнению, если в первые дни после начала протестов имела место мобилизация сторонников Демократической партии, то после начала массовых беспорядков ситуация кардинальным образом изменилась. "Значительная часть законопослушных граждан просто опасается разгула этой стихии, уже поэтому она склонна поддержать республиканцев", - пояснил он. Иоффе напомнил, что даже являющиеся демократами губернаторы Миннесоты и Калифорнии, а также мэры Миннеаполиса и Лос-Анджелеса осудили беспорядки и запросили помощи федеральных властей.

Профессор отметил, что в свете беспорядков заявление Трампа о том, что Вашингтон намерен внести движение "Антифа" в список террористических организаций, является "в политическом отношении гораздо более выигрышным", чем звонок Байдена семье Флойда.

За чьи голоса идет борьба

По мнению профессора, американское общество в настоящее время характеризуется "значительной поляризацией". Часть избирателей настроена однозначно против Трампа, она в любом случае на выборах проголосует за его соперника. Другая часть поддержит действующего лидера при любых обстоятельствах. Как отметил эксперт, реальная борьба идет "за симпатии 10-12% электората". "Это так называемые колеблющиеся", - пояснил он.

Иоффе констатировал, что во время президентских выборов в стране в большинстве американских штатов заранее известно, какая партия и какой кандидат одержат победу. Особое значение имеют те штаты, где есть реальная конкуренция и исход борьбы заранее предсказать трудно. В их число, как напомнил профессор, входят Миннесота, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Флорида. Как отметил эксперт, наибольшее значение играют те "колеблющиеся" избиратели, которые "локализованы в штатах, также являющихся "колеблющимися". "Если вы колеблетесь в колеблющемся штате, то исход ваших колебаний может предопределить результат выборов", - подчеркнул он.

В числе тех групп граждан, которые особенно встревожены происходящим, Иоффе назвал женщин, которые проживают в пригородах.

"Крупных сдвигов в электоральном балансе не предвидится. Предвидятся лишь мелкие сдвиги, но от этих мелких все зависит", - заключил эксперт.

Влияние на предвыборную кампанию

Иоффе отметил, что и демократы, и республиканцы в свете происходящего, вероятнее всего, скорректируют некоторые аргументы в рамках проведения предвыборной кампании. По мнению профессора, "республиканская сторона будет говорить, что до пандемии, которая вызвала закрытие экономики, меньшинства характеризовались наименьшим процентом безработных за всю историю страны". Как подчеркнул эксперт, действующая администрация будет заострять внимание на том, что она путем снижения налогов и отмены ряда законодательных ограничений, обеспечила "взрывной экономический рост", от которого расовые и этнические меньшинства в США в значительной степени выиграли.

Иоффе также отметил, что "Демократическая партия сегодня - это партия в основном меньшинств". Ей в свете происходящего будет проще делать акцент на излюбленных темах, которые, в частности, касаются притеснения темнокожего населения США. "Для политики идентичности комплекс жертвы - это сердцевина", - отметил профессор. "Демократы будут активно обращаться к этой теме. У них не так много других козырей", - пояснил он.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). По подсчетам газеты The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 566 делегатов национального съезда. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.

Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Съезд республиканцев пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.