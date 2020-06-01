Экс-советник Обамы считает, что протесты в США организованы по "российской методичке"

"Есть мирные протестующие, внимание которых сфокусировано на реальной боли и неравенстве, с которыми мы все боремся и с которыми необходимо разобраться, а есть экстремисты, которые пришли, чтобы попытаться отобрать эти протесты и превратить их в нечто совсем иное, - утверждала Райс. - <...> Основываясь на своем опыте, а я ни сегодня, ни вообще сейчас не читаю данные разведки, но основываясь на своем опыте, [могу сказать, что] это также прямо из российской методички".

Ведущий CNN Вольф Блитцер в ответ на это указал, что, по его убеждению, "русские <...> на протяжении десятилетий" пытались "опозорить Соединенные Штаты, сея разногласия на расовой почве", после чего поинтересовался у Райс, это ли она имела в виду. "Мы постоянно наблюдаем это, мы видели это много лет и, честно говоря, видим каждый день в социальных сетях, где они берут любую болезненную, спорную тему - будь то иммиграция, права гомосексуалистов, вооруженное насилие и, как всегда, расизм - и играют по обе стороны", - выразила мнение бывший советник Обамы по нацбезопасности. "Их цель - не просто опозорить Соединенные Штаты, - утверждала она. - Их цель - разделить нас, сделать так, чтобы мы вступили в борьбу друг с другом".

Массовые протесты и беспорядки начались на этой неделе в Миннесоте и ряде других штатов после размещения в интернете видеозаписи задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США. Более чем в 40 городах страны введен комендантский час. По данным агентства Associated Press, в ходе протестов были задержаны около 4,1 тыс. человек.