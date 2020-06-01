Япония не согласилась с оценкой Трампа эффективности G7

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Правительство Японии считает действующий формат Группы семи (G7) важной площадкой для сотрудничества и решения стоящих перед международным сообществом проблем. Такую позицию в понедельник огласил на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Наша страна считает, что формат G7 продолжает оставаться важной площадкой для сотрудничества и решения стоящих перед международным сообществом проблем странами - участницами группы", - подчеркнул он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать высказывания президента США Дональда Трампа, который назвал формат G7 устаревшим.

В то же время Суга подчеркнул, что каждая из стран, которые президент Трамп намеревается пригласить на предстоящий саммит G7 (Россия, Южная Корея, Австралия и Индия - прим. ТАСС) - "являются крайне важными партнерами для Японии", однако воздержался от дальнейших комментариев по этой теме.

Между тем, комментируя возможное возвращение к формату G8 при участии России и позиции японской стороны по вопросу Крыма, генеральный секретарь правительства подчеркнул, что позиция правительства Японии остается неизменной. По его словам, Япония уважает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает воссоединение Крыма с Россией. Суга также подчеркнул, что японское правительство продолжит тесное сотрудничество по этой проблеме с международным сообществом, а также в рамках "семерки".

В субботу пресс-пул Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп переносит саммит Группы семи (G7) с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал "большой восьмеркой". В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.