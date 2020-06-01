Fox: более 50 сотрудников секретной службы США ранены в ходе протестов в Вашингтоне

ТАСС, 1 июня. Более 50 сотрудников секретной службы США в Вашингтоне получили ранения в результате столкновений с демонстрантами, протестующими из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в городе Миннеаполис (штат Миннесота). Об этом телеканалу Fox News сообщил вечером в воскресенье высокопоставленный источник в структурах безопасности американской столицы.

Он также отметил, что демонстранты бросают в силовиков бутылки с зажигательной смесью. Помимо секретной службы США, для помощи полиции и сотрудникам министерства национальной безопасности в усмирении протестов на улицах Вашингтона были задействованы федеральные маршалы, сотрудники управления по борьбе с наркотиками и Национальная гвардия.

На этой неделе в интернете появилась видеозапись задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Протесты, вспыхнувшие в начале недели в Миннеаполисе, распространились к вечеру субботы на несколько десятков крупных американских городов и переросли в беспорядки. Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, обращаясь к ним всеми возможными способами, вводя комендантский час и привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США. По данным агентства Associated Press, за последние три дня в ходе протестов были задержаны 4 100 человек.