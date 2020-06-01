Мирные протесты в Нью-Йорке вновь закончились погромами

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Массовые демонстрации в Нью-Йорке из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда в воскресенье закончились беспорядками и мародерством. Протесты, проходящие в основном в Бруклине и на Манхэттене, не утихают уже четвертый день.

Как сообщил ранее нью-йоркский телеканал NY1, во время акций протеста в американском мегаполисе были задержаны 345 человек. 33 полицейских получили травмы, при беспорядках повреждены 47 полицейских машин. Для координации действий многие участники акций используют Twitter.

Одно из самых многочисленных шествий с целью добиться "справедливости для Джорджа Флойда", а также для всех афроамериканцев стартовало от одного из кварталов Бруклина и затем двинулось в сторону Манхэттена. В основном демонстрация была мирной. Несмотря на оскорбления в адрес полиции, столкновений между митингующими и представителями правопорядка не было.

Многие нью-йоркцы шли с поднятыми вверх руками в знак призыва к полиции не проявлять жестокость. "Перестаньте стрелять", - скандировали они, обращаясь к стражам порядка. "Нет справедливости - нет мира", "Я не могу дышать" и "Это наши улицы", "Жизни черных имеют значение", - таковы были самые распространенные лозунги.

Многие жители района, где живут преимущественно афроамериканцы, выглядывали из окон и возгласами поддерживали манифестантов, проезжающие мимо машины гудели в знак приветствия. Примерно половина участников протестов - белые.

Протестующие сами регулировали потоки движения так, чтобы не создавать пробки. Волонтеры по всей линии движения марша бесплатно раздавали людям воду. "Берите, вам нужны силы", - кричали они.

"Уже много лет я не помню такого единения. Поэтому мы будем выходить, несмотря ни на что, пока ситуация не изменится, пока справедливость не восторжествует", - сказал корреспондентк ТАСС один из участников протеста.

Погромы в модных кварталах

Ситуация изменилась ближе к ночи, когда участники акции двинулись через мост на Манхэттен. Некоторые из них остались протестовать у здания криминального суда, другие направились к дорогим магазинам.

После 22 часов в районе Сохо остались только раздробленные банды. Корреспондент ТАСС стал свидетелем задержания двух мародеров, разбивших витрину магазина "Y-3". Сейчас все больше сотрудников полиции стягивается в этот район.

Помимо мародерства, опасность для нью-йоркцев по-прежнему представляет распространение коронавируса. Хотя в основном протестующие были в масках, длительное пребывание такого количества людей рядом, по мнению санитарных служб, все равно представляет угрозу. Тем не менее власти города и штата пока не ограничивают протестную активность. Полиция в основном старается подавлять только агрессивные действия.