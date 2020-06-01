Суд Лондона не смог определить место для проведения слушаний об экстрадиции Ассанжа в США

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Суд Лондона не смог определиться с местом проведения сентябрьского судебного рассмотрения дела об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила в Twitter WikiLeaks по итогам процедурного слушания дела, состоявшегося в понедельник в Вестминстерском магистратском суде.

"Британские власти вновь не смогли назначить место для проведения слушаний по экстрадиции Ассанжа в сентябре", - отметили в организации. В мае суд из-за ситуации с пандемией заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, перенес рассмотрение дела с мая на сентябрь. Позже WikiLeaks уточнила, что датой возобновления процесса было назначено 7 сентября. Однако из-за отсутствия трехнедельного "окна" в графике Вестминстерского магистратского суда в сентябре для организации полноценных прений судья Ванесса Барайтсер постановила провести их в другом суде.

Сам Ассанж на сегодняшнем заседании не присутствовал ни лично, ни по видеосвязи. Адвокаты Ассанжа вновь объяснили отсутствие подзащитного его плохим самочувствием.

Следующее процедурное слушание дела австралийца назначено на 29 июня.

Дело Ассанжа

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в 2012 году он нарушил условия освобождения под залог и попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где и находился непрерывно на протяжении почти семи последующих лет. В апреле прошлого года Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

В феврале в Королевском суде лондонского района Вулидж прошел первый этап слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США. Они должны были возобновиться 18 мая. Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.