Папа Римский Франциск назначил итальянского прелата нунцием в России

ВАТИКАН, 1 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск назначил итальянского прелата архиепископа Песто Джованни д'Аньелло новым апостольским нунцием (послом Ватикана) в России. Об этом сообщила в понедельник служба печати Святого престола.

До сих пор д'Аньелло представлял Святой престол в Бразилии (с 2012 года). До этого 65-летний ватиканский дипломат служил в Демократической Республике Конго (2001-2010), а затем был апостольским нунцием в Камбодже и Таиланде и апостольским делегатом в Лаосе и Мьянме (2010-2012).

Предыдущий посол Ватикана в РФ архиепископ Челестино Мильоре, работавший в Москве с 2016 года, был в начале года переведен на службу в Париж и в начале февраля покинул российскую столицу.

Официальные дипломатические отношения Святой престол установил в 1990 году тогда еще с СССР, тогда же стороны обменялись постоянными представителями. Незадолго до этого - в 1989 году - у Папы Римского Иоанна Павла II в Ватикане побывал первый президент СССР Михаил Горбачев. В 1992 году Ватикан признал Россию в качестве правопреемницы СССР. В 2009 году статус диппредставительств был поднят до уровня посольств.

Российско-ватиканские отношения на межгосударственном уровне регулярны, отличаются атмосферой диалога и открытости, что выражается в том числе и во взаимодействии в сфере культуры, образования, гуманитарных проектов, науки и медицинских исследований. Все президенты России встречались с понтификами, последний раз лидер РФ Владимир Путин совершил поездку в Ватикан, где встречался с Франциском, в июле прошлого года.