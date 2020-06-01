В Гонконге впервые за 30 лет запретили акцию в память о жертвах на площади Тяньаньмэнь

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 июня. /ТАСС/. Полиция Гонконга запретила впервые за 30 лет проведение в городе ежегодной массовой акции 4 июня в память о жертвах трагических событий на пекинской площади Тяньаньмэнь 1989 года. Об этом сообщила в понедельник радиостанция RTHK.

Запрет мотивирован тем, что столь крупномасштабное мероприятие создает риски распространения коронавирусной инфекции. Власти также напомнили о необходимости соблюдения правил социального дистанцирования, которые запрещают собираться в группы больше 8 человек.

Мероприятие в память о жертвах на площади Тяньаньмэнь традиционно собирает в парке Виктория десятки тысяч демократических активистов с зажженными свечами в руках. Организаторы акции из движения "Гонконгский альянс в поддержку патриотического демократического движения в Китае" призвали своих сторонников все равно выйти и зажечь свечи в разных районах по всему городу. При этом часть манифестантов все же, несмотря на запрет, намерена прийти в парк Виктория.

Между тем, наблюдатели не исключают, что новый закон о национальной безопасности в Гонконге, который Пекин планирует принять этим летом, может вообще положить конец проведению подобных мероприятий в будущем.

Вооруженное подавление в начале лета 1989 года студенческих выступлений в центре Пекина, которые были квалифицированы как "контрреволюционный мятеж", привело к значительным человеческим жертвам. Многие участники демонстраций были осуждены на длительные сроки тюремного заключения. Официальная позиция гласит, что предпринятые тогда меры по наведению порядка были необходимы для стабилизации обстановки в стране и продолжения курса экономических реформ.

В материковом Китае эта чувствительная тема до сих пор подвергается жесткой цензуре. Наделенный правами расширенной автономии Гонконг - единственное место в КНР, где ежегодно вспоминают печальные тяньаньмэньские события и 4 июня устраивают многотысячные акции. Здесь также действует первый в мире мемориальный частный музей, посвященный этой теме.