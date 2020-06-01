Беспорядки в США. Главное о волнениях, вызванных непреднамеренным убийством афроамериканца

Отряды американской национальной гвардии рассредоточены в 15 штатах, протестующие жгут костры поблизости от Белого дома, президент Дональд Трамп почти час провел в бункере. США охвачены волнениями.
Что вызвало гнев части американцев?
По версии прокуратуры 25 мая в Миннеаполисе 44-летний полицейский Дерек Шовен по неосторожности убил недавно лишившегося работы 46-летнего Джорджа Флойда. Инцидент произошел на выходе из супермаркета, работники которого обратились к правоохранителям, обнаружив, что Флойд, клиент их магазина, расплатился фальшивыми купюрами. Прибыв на место, сотрудники правопорядка жестоко обошлись с Флойдом. Шовен надавил коленом на шею задержанного, вызвав у того удушье. Вскоре после этого афроамериканец скончался в одной из местных больниц. Инцидент получил огласку благодаря прохожим: те сняли сцену убийства на видео.
Что еще известно о Флойде и Шовене?
Джордж Перри Флойд — рэпер, нарушитель закона и человек, пострадавший от эпидемии COVID-19. В 1990-е годы под псевдонимом Биг Флойд он выступал в хип-хоп-коллективе Screwed Up Click, а затем сотрудничал с группой Presidential Playas. В 2000-е афроамериканец перестает зарабатывать как музыкант и присоединяется к преступному миру. В 2009 году его приговорили к пяти годам тюрьмы за вооруженный разбой. Выйдя из заключения, Флойд устроился на работу охранником. Однако в 2020-м он остался без средств к существованию по причине временного закрытия ресторана, в котором трудился.
Дерек Шовен — белый полицейский с плохой репутацией. Три операции по задержанию преступников, проведенные Шовеном в 2000-е и 2010-е, завершились непреднамеренными убийствами. Известно о 18 жалобах на жестокое обращение с задержанными, подававшихся против него в различные инстанции. Однако уволили Шовена из полиции штата Миннесоты только после убийства Флойда.
Как отреагировали американские политики на убийство Флойда?
25–26 мая реакция американской общественности была полностью единодушной. Расправу с Флойдом осудили президент США Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама. Губернатор Миннесоты Джейкоб Фрей присоединился к тем, кто усматривает в произошедшем расовую подоплеку. "То, что человек черный, не должно быть смертным приговором в США", — заявил политик 26 мая. Однако по мере нарастания протестов тон комментариев части политиков начал меняться. Дональд Трамп предупредил, что беспорядки будут подавлены. Фраза, использованая президентом ("если волнения начнутся, начнем и стрелять"), восходит к 1960-м и принадлежит начальнику полиции Майами, известному умиротворением волнений на расовой почве, проходивших в это время во Флориде.
С чего начались протесты?
На следующий день после гибели Флойда, 26 мая, несколько тысяч чернокожих и активистов-антирасистов собрались в центре Миннеаполиса, требуя от полиции прекратить убивать черных. В среде манифестантов родился слоган "Я не могу дышать" — образное выражение, напоминающее о последних мгновениях жизни Флойда. На месте убийства афроамериканца стали складывать цветы, детские игрушки и плакаты "Жизнь черных имеет значение" — оно превратилось в импровизированный мемориал. Тогда же начались столкновения между демонстрантами и полицией, применившей слезоточивый газ и резиновые пули. Противостояние продолжилось и следующей ночью, с 27 на 28 мая. Гнев протестующих постепенно перекинулся на ни в чем не повинных людей. Демонстранты стали врываться в супермаркеты и офисы, громя их. Тогда же произошло первое (и на данный момент единственное) убийство за время волнений. Владелец ломбарда, подвергшегося нападению, открыл огонь по погромщикам, в развернувшейся перестрелке один из них погиб.
Насколько широко протесты распространились?
К утру 1 июня подразделения Национальной гвардии США введены уже в 15 американских штатов и в столицу Вашингтон. Столкновения с полицией происходят там, где проживают афроамериканцы: в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сент-Поле (Миннесота), Лос-Анджелесе и Сан-Хосе (Калифорния), Денвере (Колорадо), Альбукерке (Нью-Мексико), Финиксе (Аризона), Мемфисе (Теннесси), Колумбусе (Огайо), Луисвилле (Кентукки), Хьюстоне (Техас) и Лас-Вегасе (Невада).
Как реагирует Трамп?
Президент США позвонил брату Джорджа Флойда, выразив сочувствие семье убитого. Однако у президента нет солидарности с манифестантами. Акции протеста, устроенные ими в непосредственной близости от Белого дома, похоже, разозлили Трампа. Тот предупредил, что на попытку прорваться в его резиденцию служба безопасности ответит, спустив "злобных собак" и пустив в ход "зловещее оружие". Как стало известно СМИ, около часа в конце мая Трамп провел в бункере, поскольку поведение демонстрантов вызывало опасения у его охраны.
Как проходили протесты прошлой ночью?
Ночь с 31 мая на 1 июня омрачили сразу несколько инцидентов. В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу демонстрантов, никто из которых не получил серьезных увечий. В пригороде Лос-Анджелеса Лонг-Бич и в городе Санта-Моника громили магазины, на помощь владельцам которых пришла полиция. В окрестностях Белого дома манифестанты жгли костры. Впервые со времени убийства Мартина Лютера Кинга в 1968 году чрезвычайное положение ввели одновременно в нескольких десятках американских городов.