Беспорядки в США. Главное о волнениях, вызванных непреднамеренным убийством афроамериканца

Джордж Перри Флойд — рэпер, нарушитель закона и человек, пострадавший от эпидемии COVID-19. В 1990-е годы под псевдонимом Биг Флойд он выступал в хип-хоп-коллективе Screwed Up Click, а затем сотрудничал с группой Presidential Playas. В 2000-е афроамериканец перестает зарабатывать как музыкант и присоединяется к преступному миру. В 2009 году его приговорили к пяти годам тюрьмы за вооруженный разбой. Выйдя из заключения, Флойд устроился на работу охранником. Однако в 2020-м он остался без средств к существованию по причине временного закрытия ресторана, в котором трудился.

Дерек Шовен — белый полицейский с плохой репутацией. Три операции по задержанию преступников, проведенные Шовеном в 2000-е и 2010-е, завершились непреднамеренными убийствами. Известно о 18 жалобах на жестокое обращение с задержанными, подававшихся против него в различные инстанции. Однако уволили Шовена из полиции штата Миннесоты только после убийства Флойда.