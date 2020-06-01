Рапота: вопрос о взаимном признании виз ожидает решения президентов России и Белоруссии

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вопрос о взаимном признании виз Россией и Белоруссией в настоящее время находится на стадии принятия решения на высшем уровне, проект соглашения готов. Об этом заявил ТАСС государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

"У каждого участника процесса есть своя задача. У глав государств, глав правительств это принятие политических и важных экономических решений. Наша задача - правильно подготовить вопрос, юридически выверено подготовить документ, согласовать его со всеми министерствами и ведомствами и предоставить на рассмотрение на высший политический уровень. Мы свою работу сделали. Сейчас ждем, какие будут решения", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, могут ли такие факторы как пандемия коронавируса повлиять на сроки подписания соглашения о взаимном признании виз двумя странами, Рапота заявил, что не собирается делать никаких предсказаний.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в апреле текущего года выразил надежду на то, что Россия и Белоруссия в скором времени окончательно подпишут соглашение, и отметил, что Москва ожидает сигнала о готовности белорусской стороны.

Ранее планировалось, что межправительственное соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз будет подписано в декабре 2018 года в Бресте на заседании совета министров Союзного государства, однако этого не произошло. Белорусская сторона объяснила это необходимостью проведения перед подписанием документа внутригосударственных процедур. Проект документа предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Белоруссию.

Закупки Белоруссией нефти у США

Договор о создании Союзного государства не подразумевает ни для одной из сторон каких-либо ограничений по закупкам энергоресурсов в других странах, заявил Григорий Рапота.

"Моя функция заключается в том, чтобы каждая из сторон, будь то Российская Федерация или Республика Беларусь, выполняла те соглашения, которые между двумя государствами подписаны, прежде всего Договор о создании Союзного государства и так далее. Никаких препятствий к тому, чтобы каждая из сторон имела свои источники энергоресурсов, там не содержится, поэтому это вполне нормальное явление", - подчеркнул Рапота.

Он обратил внимание в этой связи, что еще одним важным элементом Договора "является сохранение суверенитетов каждого из участников". "С такой точки зрения мы и оцениваем действия партнеров. В экономических или технологических деталях я не специалист, это надо со специалистами говорить, какая нефть там подходит, не подходит. Если у Республики Беларусь есть такой спрос, если она таким образом удовлетворяет его, это ее суверенное право", - отметил Рапота.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтяного спора с РФ заявлял, что Минск договаривается по поставкам нефти с США. В середине мая стало известно, что прибытие танкера с 80 тыс. тонн американской нефти в порт Клайпеды ожидается в начале июня.

Ценообразование на нефть и газ

Григорий Рапота сообщил, что вопрос ценообразования на рынке нефти и газа не включался в повестку дня Союзного государства России и Белоруссии.

"В повестку дня органов Союзного государства этот вопрос не вносился. Если будет внесен, мы примем участие в его подготовке к рассмотрению", - сказал он.

Как указал Рапота, эта тема является предметом межведомственных и межправительственных переговоров. "Есть разные подходы к ценообразованию, есть подписанные соглашения по газу на текущий год, есть мировая цена, которая в последнее время упала. Естественно, у белорусской стороны возникает вопрос о том, чтобы снизить ту цену, которая зафиксирована в соглашении", - пояснил он.

По его словам, было бы желательно выработать формулу цены, которая учитывала бы все факторы, включая изменения в конъюнктуре рынка и в соотношении валют. Как отметил госсекретарь Союзного государства, такой опыт существует в сфере военно-технического сотрудничества. "Там же все эти вопросы тоже ставятся, когда на долгосрочную перспективу определяется цена. Причем в цену закладываются параметры, которые могут меняться в зависимости от изменения ситуации. Если стороны соглашаются с такой формулой цены, то она работает и не вызывает раздражения ни у одной, ни у другой", - рассказал Рапота.

14 мая премьер Белоруссии после встречи с президентом Александром Лукашенко заявил, что республика рассчитывает добиться справедливой цены на российский газ. Тогда Румас сказал, что оптовая цена за тысячу кубометров составляет $80, в то время как по контракту с Россией Белоруссия должна платить $127 за 1 тыс. куб.

27 мая премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Михаил Мишустин договорились поручить главам министерств энергетики двух стран продолжить переговоры по вопросу ценообразования на газ для Белоруссии.

Будущее Союзного государства

Григорий Рапота заявил, что дальнейшее развитие Союзного государства России и Белоруссии видится в позитивном ключе.

"Будущее мы рассматриваем в позитиве", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Рапота пояснил, что о светлом будущем можно говорить, если институты Союзного государства работают на благо двух народов и содействуют прежде всего экономическому развитию.

"Если говорить с позиции развития, то, конечно же, будущее за серьезными инфраструктурными совместными проектами, которые связывают экономики двух государств и содействуют развитию гуманитарных контактов, укрепляющих авторитет Союзного государства как института, - указал он. - Идея строительства высокоскоростной железной дороги - это один из проектов, который должен стать основой развития и национальных экономик, и Союзного государства, и экономических связей с остальным миром".

По словам Рапоты, изоляционизм не может быть эффективной формой развития. "Экономическое развитие возможно только в условиях активного взаимодействия с остальным миром, особенно в период научно-технической революции, высоких технологий", - пояснил он, добавив, что очень актуальной со многих точек зрения сегодня является вопрос транспортной инфраструктуры.

"Вопрос даже не в том, что конкретный проект должен быть обязательно осуществлен, подобного рода проекты должны стоять в повестке дня, - подчеркнул генсек Союзного государства. - [Проект строительства высокоскоростной железной дороги] - это проект, нацеленный на объединение усилий двух народов в решении общей задачи, на создание конкретного, совершенно понятного продукта. Такие проекты должны быть и в национальной повестке дня любого государства, потому что это позволяет оптимистично смотреть на будущее, видеть, что происходит что-то полезное, создается основа для дальнейшего развития".