Президент Южной Кореи выразил готовность принять приглашение на саммит G7 в США

ТАСС, 1 июня. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил о своей готовности принять приглашение на встречу Группы семи (G7). Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

Агентство не уточняет, когда именно состоялся разговор двух лидеров.

Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп перенес саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. 20 марта было объявлено, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции.