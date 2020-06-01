Украина предложила США и Великобритании начать консультации по Донбассу без участия России

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Украинский вице-премьер Алексей Резников предложил Великобритании и США, подписавшим в 1994 году Будапештский меморандум, начать консультации по положению в Донбассе, при этом подобные переговоры, по его мнению, на первых порах должны проходить без участия России. Об этом Резников, фактически возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в минском формате, написал в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета - исследовательского центра, действующего под эгидой НАТО.

"Возвращение к рамкам Будапештского меморандума стало бы шагом в правильном направлении, - написал Алексей Резников. - Одна попытка сделать это уже предпринималась. Еще 1 марта 2014 года представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН предложил начать срочные консультации в будапештском формате. В то время инициатива не получила продолжение".

"Мы должны сейчас рассмотреть возвращение к будапештскому формату. На первых порах консультации должны проходить без участия России, учитывая, что Москва отказалась от своего статуса гаранта, чтобы стать оккупационной силой, - утверждает украинский вице-премьер Резников, который также является министром по делам неподконтрольных территорий. - Однако будапештский формат со временем даст возможность для нового взаимодействия с Кремлем".

Алексей Резников добавил, что Украина не намерена отказываться от переговоров в минском формате, поскольку они, по крайней мере, дают ей возможность проводить обмен удерживаемыми лицами. Украинский вице-премьер считает, что будапештский формат может дать Киеву возможность добиться "качественно нового уровня военной и технической поддержки" со стороны стран Запада, а также "привлечь к ответственности страну-агрессора", каковой Киев считает Россию. В то же время Резников высказывает мнение, что для РФ переговоры в будапештском формате могут быть полезны, так как они дадут ей возможность восстановить якобы утраченное "доверие международного сообщества".

Будапештский меморандум и украинские инициативы

После распада Советского Союза Украина унаследовала третий по величине после США и России ядерный арсенал. В декабре 1994 года Украина, РФ, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, Киев присоединялся к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а РФ, США и Великобритания гарантировали Украине безопасность.

В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран нормандского формата в Минске, где проходят заседания Контактной группы. Президент Путин в ответ на это предложение заявил, что Россия готова к переговорам по Украине в любом формате, но встреча должна быть проработана.

С предложением отказаться от нормандского формата (переговоров с участием Германии, России, Украины и Франции) в пользу консультаций с участием стран, подписавших Будапештский меморандум, выступала в прошлом году лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Однако занимавший в то время пост спецпредставителя Государственного департамента США по Украине Курт Волкер скептически оценил эту идею.