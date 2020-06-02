В Киеве заявили о планах принять стратегию "деоккупации" Крыма в 2020 году

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Киев планирует утвердить в текущем году так называемую стратегию "деоккупации" Крыма. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

"Стратегия необходима.. Часть этой стратегии должна быть открытой и публичной - чтобы люди видели, что государство делает для возвращения временно оккупированных территорий и населения, которое там проживает", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью "Укринформу".

При этом Кориневич отметил, что большая часть документа "должна быть закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности".

Он выразил сожаление, что на Украине до сих пор нет единой стратегии по восстановлению контроля над полуостровом, в то же время отметил, что есть отдельные наработки по этому поводу, в частности, в МИД, Министерстве реинтеграции, Совете нацбезопасности и обороны, в представительстве президента в Крыму. "Сейчас надо все блоки свести воедино", - отметил Кориневич и добавил, что создана рабочая группа на базе Минреинтеграции во главе с вице-премьером Алексеем Резниковым, главная задача которой - разработка стратегии "деоккупации" и реинтеграции "временно оккупированных территорий".

Отвечая на вопрос о временных рамках разработки документа, он отметил, что "было бы хорошо" стратегию "деоккупации" иметь уже в этом году.

О подготовке такого документа во второй половине мая сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он, в частности, говорил о стратегии, которую разработали по его поручению эксперты политического директората МИД.

При этом министр признал, что у него "нет ответа на вопрос, каким должен быть окончательный формат этого документа". "Должен ли он остаться документом МИД, и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины)? Посмотрим", - добавил Кулеба.

В начале мая министр заявлял, что Киев разрабатывает концепцию возвращения Крыма под свой контроль и с этой целью намерен решить "несколько задач", однако они не были названы.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.