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Госдеп предлагает $5 млн за помощь в задержании куратора программы криптовалюты Венесуэлы

Госсекретарь США напомнил, что против Рамиреса Камачо в Нью-Йорке заведено уголовное дело по обвинению, в частности, в отмывании денег

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США объявил о награде в $5 млн за информацию, которая приведет к аресту Хоселита Рамиреса Камачо - руководителя венесуэльского ведомства, который регулирует вопросы использования национальной криптовалюты петро. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Сегодня Госдепартамент объявил о награде за информацию, которая приведет к задержанию и/или привлечению к ответственности гражданина Венесуэлы Хоселита де ла Тринидад Рамиреса Камачо за участие в транснациональной организованной преступности", - заявил глава американской дипломатии.

"Занимая государственные посты в венесуэльском режиме, Рамирес Камачо подорвал общественное доверие, участвуя в заговоре с целью отмывания нелегальных фондов, полученных в Венесуэле", - утверждается в документе.

Помпео напомнил, что против Рамиреса Камачо в Нью-Йорке заведено уголовное дело по обвинению, в частности, в отмывании денег.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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СШАВенесуэла
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