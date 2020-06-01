Помпео заявил, что США добиваются демократизации Венесуэлы, а не просто ухода Мадуро

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты добиваются проведения в Венесуэле глубоких демократических преобразований, а не просто ухода с политической сцены президента этой южноамериканской республики Николаса Мадуро. Об этом заявил в ходе дискуссии с сотрудниками одной из крупнейших научно-исследовательских организаций Вашингтона консервативной направленности - Американского предпринимательского института - госсекретарь США Майкл Помпео.

Стенограмма этой беседы в формате подкаста, состоявшейся 29 мая, была обнародована в понедельник пресс-службой Госдепартамента США.

"Действия, которые мы предпринимали и продолжим предпринимать, будут направлять усилия, призванные выстроить демократическую Венесуэлу. В этом заключается задача. А не просто в уходе Мадуро. Уйти должны и [находящиеся в Венесуэле] кубинцы", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

"Невозможно провести свободные и справедливые выборы, чтобы венесуэльский народ мог восстановить свою демократию, пока там остаются кубинцы, аппарат безопасности, лица, которые сегодня окружают Мадуро", - утверждал Помпео.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.