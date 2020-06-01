В Раде сообщили, что вице-премьера Пристайко назначат послом Украины в Великобритании

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко будет откомандирован для работы послом в Великобритании, его место в правительстве, скорее всего, займет Ольга Стефанишина. Об этом в понедельник сообщила заместитель председателя фракции "Слуги народа" в Верховной раде Евгения Кравчук.

"Нам сообщили, что Вадим Пристайко будет командирован для работы послом Украины в Великобритании. Это с одной стороны потеря для кабмина, но мы вынуждены на это пойти, учитывая трансформации, которые проходят в Евросоюзе", - написала парламентарий.

По ее словам, Украине в Британии нужен "мощный посол, который сможет наладить эффективную коммуникацию с правительством для обеспечения поддержки страны в проведении реформ и защите суверенитета".

Вакансию вице-премьера по евроинтеграции, как ожидается, займет Ольга Стефанишина - экс-директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Ее кандидатуру поддерживает пропрезидентская фракция, однако еще предстоит голосование в Раде.

Пристайко назначен вице-премьером в марте, до этого с августа 2019 года он возглавлял МИД Украины.