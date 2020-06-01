Трамп принял решение направить дополнительные силы для пресечения беспорядков

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после встречи с главами Пентагона Марком Эспером и Минюста Уильямом Барром принял решение направить дополнительные федеральные силы для пресечения беспорядков в стране. Об этом сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"У него было два брифинга сегодня с министром Эспером и генпрокурором Барром, и там также присутствовал генерал [Марк] Милли (председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США - прим. ТАСС), и по всей стране будут размещены дополнительные федеральные силы", - сказала она. При этом Макинэни отметила, что пока не будет уточнять, какие именно подразделения будут развернуты.

Представительница Белого дома также подчеркнула, что федеральные власти призывают губернаторов штатов активнее задействовать национальную гвардию. "17 тыс. бойцов национальной гвардии развернуты в 24 штатах, но, по словам генерала Милли, только в двух штатах задействовано более 1 тыс.", - подчеркнула она.

"В целом доступно [для развертывания] 350 тыс. бойцов национальной гвардии, и, учитывая беззаконие, которое мы видим, нужно делать намного больше. Губернаторы по всей стране должны действовать и развертывать национальную гвардию, как это необходимо, чтобы защитить местные сообщества в Америке", - добавила Макинэни.

Ранее газета USA Today со ссылкой на представителя министерства юстиции высокого ранга сообщила, что Барр отдал распоряжение направить в Вашингтон спецподразделения полиции, предназначенные для подавления массовых беспорядков. Кроме того, Федеральное бюро расследований (ФБР) также распорядилось привлечь к содействию органам правопорядка в Вашингтоне свое элитное подразделение, занимающееся спасением заложников.