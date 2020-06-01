Армия Израиля получила приказ Минобороны о подготовке к аннексии части Западного берега

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июня. /ТАСС/. Министр обороны и вице-премьер еврейского государства Бени Ганц отдал в понедельник распоряжение главе Генштаба Армии обороны Израиля Авиву Кохави ускорить подготовку военных к планируемому в июле 2020 года распространению израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа. Об этом Ганц сообщил в Twitter.

"Я отдал приказ главе Генштаба Кохави ускорить подготовку Армии обороны Израиля к политическим шагам, предстоящим на палестинской арене", - написал глава израильского оборонного ведомства. Он также сообщил, что назначит ответственного за координацию работы различных государственных структур, которые будут задействованы в распространении суверенитета на части Западного берега.

25 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что намерен начать осуществление шагов по аннексии частей Западного берега реки Иордан в июле 2020 года. Он отметил, что речь идет об "исторической возможности", которую предоставляет мирный план президента США Дональда Трампа, и что ее "нельзя упускать". 17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного Нетаньяху по итогам выборов 2 марта, премьер выразил мнение, что пришло время аннексировать еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан и Иорданскую долину. Коалиционное соглашение позволяет главе правительства начать осуществлять шаги по распространению суверенитета на отдельные части Западного берега в соответствии с планом Трампа с 1 июля 2020 года.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда же отказался выполнять положения этого документа. 19 мая президент Палестины Махмуд Аббас в ответ на заявления Нетаньяху объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. 21 мая МИД РФ выразил озабоченность, что действия Израиля "могут спровоцировать опасный виток насилия на палестинских территориях" и "дестабилизировать обстановку в ближневосточном регионе".