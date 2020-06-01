Кулеба заявил, что в Берлине обсудит возможность давления на РФ в переговорах по Донбассу

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Украинская делегация во время консультаций в Германии по деятельности "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) обсудит возможность мотивации РФ для ее "конструктивной позиции" в переговорах по Донбассу. Об этом заявил в понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который возглавит делегацию страны во время переговоров в Берлине, которые запланированы на вторник.

"Наши партнеры открыты к любым конструктивным идеям, и мы будем обсуждать в первую очередь не то, что может произойти в конце концов с минскими соглашениями, если Россия не будет конструктивно к ним подходит. Мы будем обсуждать, каким образом мотивировать РФ занять конструктивную позицию", - сказал он в эфире телеканала "Ай-Си-Ти-Ви".

При этом министр подчеркнул, что следует "вместо эскалации в ответ настроиться на позитив и на решение проблемы, а не на создание новых".

Кулеба сообщил также, что в ходе консультаций делегация Украины намерена проинформировать партнеров "не только о политической составляющей" урегулирования в Донбассе, но и о состоянии безопасности в регионе. "Партнеры получат максимальную точную и достоверную информацию ..., в том числе от министра обороны, который входит в состав нашей делегации", - сказал он.

Глава МИД особо отметил, что Украина настроена на дипломатический путь решения конфликта на востоке страны. "Безусловно, мы должны рассматривать все сценарии развития событий. Украина настроена на дипломатический путь урегулирования конфликта дипломатическим путем, в то же время наши вооруженные силы имеют достаточно силы для того, чтобы отбить нападение агрессора", - сказал Кулеба.

Дмитрий Кулеба во главе делегации посетит Германию во вторник для консультаций по деятельности "нормандской четверки" и реализации Минских соглашений. Планируются встречи с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом и помощником канцлера по внешнеполитическим вопросам Яном Геккером.