Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Нынешние беспорядки в США являются не мирными демонстрациями, а актами внутреннего терроризма. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник вечером в Розовом саду Белого дома с обращением к согражданам в связи с массовыми акциями протеста и беспорядками в стране в последние несколько дней.

"Мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны подверглись нападению вандалов. <…> Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего терроризма, - сказал Трамп. - Убийство невинных людей является преступлением против человечности и против Бога".

"Вся Америка испытывает боль и возмущена в связи с жестокой смертью Джорджа Флойда. Администрация полностью привержена тому, чтобы справедливость восторжествовала, - отметил президент. - Но мы не позволим, чтобы мирные протесты заглушила разъяренная толпа. Самыми большими жертвами грабежей являются наши миролюбивые граждане в беднейших районах, я буду бороться за их безопасность".

"Но в последние дни нашу страну захватили профессиональные анархисты, грабители, преступники, "Антифа" (движение американских антифашистов - прим. ТАСС) и другие, - заявил он. - Ряд штатов и местных властей не справились с принятием необходимых мер по обеспечению безопасности жителей".

Восстановление правопорядка

Трамп заявил, что федеральное правительство США готово применить национальные вооруженные силы в целях восстановления правопорядка в тех районах страны, где в последние дни произошли крупные беспорядки.

"Сегодня (в понедельник - прим. ТАСС) я решительно рекомендовал каждому губернатору [США] развернуть [в его или ее штате] национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах. Мэры и губернаторы должны обеспечить подавляющее присутствие сотрудников правоохранительных органов до тех пор, пока насилие не прекратится. Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему за них (таких мэров и губернаторов - прим. ТАСС)", - заявил американский лидер.

По словам Трампа, федеральное правительство США намерено мобилизовать все свои гражданские и военные ресурсы.

"Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы - как гражданские, так и военные, - чтобы прекратить беспорядки и мародерство, разрушение и поджоги [частной собственности], а также в целях защиты прав законопослушных американцев, включая ваше право [на приобретение и ношение огнестрельного оружия], гарантированное второй поправкой [к Конституции США]", - сказал американский лидер.

"Я также предпринимаю быстрые и решительные действия, чтобы защитить нашу замечательную столицу - Вашингтон, округ Колумбия. Случившееся прошлой ночью в этом городе - полное безобразие! Прямо сейчас я направляю тысячи хорошо вооруженных солдат, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, чтобы остановить беспорядки, мародерство, вандализм, нападения и беспричинное разрушение собственности", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что американские власти намерены строго обеспечивать соблюдение комендантского часа в Вашингтоне, который действует с 19:00 до 06:00 по местному времени. "Те лица, которые угрожают жизни и собственности, будут арестованы <...> и привлечены к ответственности по всей строгости закона", - сказал глава администрации США.